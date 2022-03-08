Balıkçıların akaryakıt endişesi - Son Dakika
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Balıkçıların akaryakıt endişesi

08.03.2022 13:07
Balıkçıların akaryakıt endişesi

Rusya-Ukrayna savaşından zarar gören Türk balıkçıları oldu.

Rusya- Ukrayna savaşından zarar gören Türk balıkçıları oldu. Akaryakıta gelen peş peşe zammın ardından zarar ettiklerini belirten balıkçılar, "Akaryakıt zammı bizi çok etkiledi" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 19 TL'yi aşarken mazot ise 21 TL'nin üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.

ZAMLAR SONRASI BALIKÇI PERİŞAN

Daha önce 6-7 TL'ye alınan mazota 3 kat zam geldiğini belirten Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Kıyı balıkçılarımız, trole çıkan balıkçılarımızın söyledikleri tek bir şey var, 'Böyle giderse biz paydos edeceğiz.' Niye dediğimizde, 'tankerimizdeki mazot biterse bırakacağız' diyor. İstediği parayı veremiyoruz. Bir denize açılmaları önceden 100 TL ise, şimdi git gel 1000 TL. Balık da yoksa hep zarar ediyor. Bu bize de yansıyor. Balıkçılar da zor durumda, tekneler de zor durumda. Artan maliyetler, mazotun da artması büyük etki. Bir de arz talep var, vatandaş yiyemiyor. Bugün mezgit fiyatına 40 TL diyoruz ki bu mezgitler düne kadar 20 TL'ye satıyorduk. Büyük ihtimalle bu ayın sonunda kapatırız diye düşünüyorum. Normal şartlarda 15 Ağustos'a kadar kapatmıyorduk, ama mecburuz çünkü yapacak bir şey yok. Daha önce levrek, çipura, somon satıyorduk onlar da aldı başını gitti kim alacak? Önceden 40 TL'ye levrek satardık şimdi oldu 100 TL. Gerçekten mazot zamları çok etkiledi hepimizi" ifadelerini kullandı.

(Berkan Şen/İHA)

Balıkçıların akaryakıt endişesi
Balıkçıların akaryakıt endişesi

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Türk Lirası, Akaryakıt, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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