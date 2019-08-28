Son Dakika Haberleri: Balıkçıların av yasağı hazırlıkları havadan görüntülendi
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Balıkçıların av yasağı hazırlıkları havadan görüntülendi

58 dakika önce

Balıkçıların av yasağı hazırlıkları havadan görüntülendi Şileli Balıkçılar ağlarını onarıp teknelerini boyuyor -Balıkçılar palamudun lüferin ise çok olacağını söylediİSTANBUL - 1 Eylül günü Av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Balıkçıların av yasağı hazırlıkları havadan görüntülendi

Şileli Balıkçılar ağlarını onarıp teknelerini boyuyor

-Balıkçılar palamudun lüferin ise çok olacağını söyledi

İSTANBUL - 1 Eylül günü Av yasağının kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına hızla devam ediyor. Şileli balıkçılar ağlarını onarıp teknelerini boyarken, balıkçıların hazırlıkları havadan görüntülendi. Öte yandan balıkçılar palamudun az ama lüfer ve hamsi türlerinin çok olacağını söyledi.

Balık avlanma yasağının kalkacağı 1 Eylül günü için balıkçılar ağlarını, teknelerini bakıma aldı. Şile Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı 40 profesyonel 200 amatör balıkçı teknelerini kıyaya çekerek bakım yapıyorlar. Yasağın kalkmasına 3 gün kala balıkçılar teknelerini boyuyor, motor bakımlarını yapıyor, ağlarını tamir ediyor. Balıkçıların hazırlıkları ise havadan görüntülendi.

Av mevsimi hakkında bilgi veren Şile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Sarı, "3 gün sonra av sezonu açılacak. Bütün balıkçılar olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Önce teknelerimizi karaya çektik. Boyadık, makine bakımlarımızı yaptık, ağ bakımlarımızı yaptık. Şimdi tayfalarımızı bekliyoruz. Çalışmaya başlayacağız. Burada 40 tane profesyonel balık avcısı teknesi var. Bu yıl palamudu az görüyoruz. Palamut bizim marka balığımız. Lüfer, torik, istavrit, hamsi türlerini çok olacağını görüyoruz" dedi.

Eylül, Şile, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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