Son Dakika Haberleri: Balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi
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Balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi

30 dakika önce

Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu.

Balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi, System.String[]

Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından imha edildi.

(İHA)

Beykoz, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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SAS Timi eski harp mayınını imha etti
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