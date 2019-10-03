Balıkçıların bulduğu mayın, SAS timi tarafından imha edildi
30 dakika önce
Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından imha edildi.
(İHA)
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