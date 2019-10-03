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Balıkçıların bulduğu mayını sas timi imha etti

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.

Balıkçıların bulduğu mayını sas timi imha etti, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi" denildi.


İstanbul, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
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