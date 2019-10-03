Balıkçıların bulduğu mayını sas timi imha etti
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Riva
'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildi" denildi.
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