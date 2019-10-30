Son Dakika Haberleri: Balıkçıların "Denizlerin Kurufasulyesi" diye adlandırdığı hamsi 10 TL'ye düştü
Son Dakika Ekonomi Balıkçıların 'Denizlerin Kurufasulyesi' diye adlandırdığı hamsi 10 TL'ye düştü

Balıkçıların "Denizlerin Kurufasulyesi" diye adlandırdığı hamsi 10 TL'ye düştü

1 saat önce

Balıkçıların "Denizlerin Kurufasulyesi" diye adlandırdığı hamsi 10 TL'ye düştü Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdiEDİRNE - Sezon başında tezgahlarda kilogramı 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü.

Balıkçıların "Denizlerin Kurufasulyesi" diye adlandırdığı hamsi 10 TL'ye düştü

Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi

EDİRNE - Sezon başında tezgahlarda kilogramı 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü. 'Denizlerin kuru fasulyesi' olarak anılan hamsinin fiyatı vatandaşları da memnun etti.

Sezon başında kilogramı 30 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü. 'Denizlerin kuru fasulyesi' olarak adlandırılan hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı da düştü. Balıkçıların ağlarına yakalanan hamsi sayısı arttıkça, etiketlerdeki fiyatı da vatandaşları memnun etti.

"1 döner fiyatına 1 kilogram Karadeniz hamsisi"

Edirne'de Balıkpazarı esnaflarından Feridun Bistren, "2 gündür hamsinin fiyatı 10 liraya düştü. Bir daha bu fiyatlara düşmesi çok zor, 25-30 liradan 10 liraya indirdik. Hem ucuzluk var hem bolluk var. Orijinal hakiki Karadeniz hamsisi, bir döner 10 lira şu anda onun yerine 1 kilogram alıyorsunuz" dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da "Bol çıktığından dolayı fiyatlar düştü. Vatandaş bol bol yesin. Talep de var. Fakirin yiyeceği bu kuru fasulye, 10 lira kilosu. Adam bir kilo hamsi bütün gününü geçirir" dedi.

Öte yandan, Balık pazarında palamut 25, çupra 30, uskumru, istavrit ve sardalya ise 20 liradan alıcı buluyor.

Balıkçıların Denizlerin Kurufasulyesi diye adlandırdığı hamsi 10 TL'ye düştü

Karadeniz, Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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