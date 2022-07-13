Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla - Son Dakika
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Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla

13.07.2022 10:52
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla

Mersin Erdemli'de Akdeniz'in simgesi caretta carettalar balıkçı barınağını her yıl olduğu gibi bu yıl da mesken tuttu.

Mersin Erdemli'de Akdeniz'in simgesi caretta carettalar balıkçı barınağını her yıl olduğu gibi bu yıl da mesken tuttu. Bu sene sayısı daha fazla olan kaplumbağalar, karınlarını doyurmak için dost oldukları balıkçıların yolunu gözlerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Akdenizin simgesi caretta carettalar (deniz kaplumbağası) her yıl olduğu gibi bu yazda Erdemli Balıkçı Barınağı'nı, mesken tutarak balıkçıların yolunu gözler oldu. Tekneleriyle denize açılan sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayarak dönen balıkçılarla deniz kaplumbağaları da dost oldu. Barınağa gelen kaplumbağaların bu sene kat kat fazla olması ise dikkat çekti. Balıkçılar, ağlarını temizlediği sırada küçüklü büyüklü ortaya çıkan bazen onlarca deniz kaplumbağası teknelerin çevresinde dolaşarak karınlarını doyurdu. Zaman zaman balıkçıların paylaştığı karpuz gibi yiyecekleri de yiyen kaplumbağalar, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler de çıkarttı.

"BU SENE ÇOK DAHA FAZLA"

Caretta carettaların kendilerinin misafiri olduğunu belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın," Kışın gidiyorlar yazın geliyor. Barınağımızın içerisinde çok miktarda caretta caretta var. Onlar bizim misafirlerimiz, yoldaşımız arkadaşımız. Elimizi uzatsak besleyecek hale geldiler. Geçen seneye göre bu sene çok daha fazla caretta var"dedi.

40 senedir balıkçılık yaptığını anımsatan Soner Bay," Sabah 5'te çıkıyoruz, 8'de limana geliyoruz. Geldiğimiz zaman carettalar toplanıyor. Biz bunları besliyoruz, yem veriyoruz, karides veriyoruz, balık veriyoruz. Bizim dostumuz gibi bir şey bunlar. Geçen senekinden fazla bu sene. Geçen sene 20 tane bir araya gelmiyordu. Bu sene geliyor 20-25 tane, 30 tane bir araya geliyor"diye konuştu.

"LİMANIN İÇİNDE 100 KADAR VAR"

Balıkçılıkla uğraşan Emrah Atar'da "Erdemli limanında balıkçılıkla uğraşıyorum. İşte her sabah geldiğimizde bu carettalarla beraber günümüz geçiyor. Bunlardan çok memnunuz denizi de temiz tutuyor, limanın içini de temiz tutuyor. Bunlar güzel bir hayvan. Bu sene daha çok, 100 kadar limanın içinde var yani, dışarıyı saymadığımız halde bile"ifadelerini kullandı.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

DOST Partisi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

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