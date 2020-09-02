BALIKÇILARIN GÖZDESİ PALAMUT MEZATTA 10 LİRADAN ALICI BULDU - Son Dakika

BALIKÇILARIN GÖZDESİ PALAMUT MEZATTA 10 LİRADAN ALICI BULDU

Balıkçı Mahmut Uçan: "Bu sene bolluk senesi. Palamudu halkımız rahatlıkla tanesi 10-15 lira arasında yiyecek"- Halde İstavritin kasası 300, tekirin 100, mezgitin ise 80 liradan satıldıHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Can EROK/İSTANBUL,DHASu ürünleri av sezonunun açılmasıyla...

BALIKÇILARIN GÖZDESİ PALAMUT MEZATTA 10 LİRADAN ALICI BULDU, System.String[]

-Balıkçı Mahmut Uçan: "Bu sene bolluk senesi. Palamudu halkımız rahatlıkla tanesi 10-15 lira arasında yiyecek"

- Halde İstavritin kasası 300, tekirin 100, mezgitin ise 80 liradan satıldı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Can EROK/İSTANBUL,DHA

Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte denizin ilk mahsulleri satılmaya başladı. Bu sene balıkçıların gözdesi ise palamut oldu. Gürpınar Balık Hali'nde palamudun çifti 20 liradan satıldı.

2020-2021 su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçıları her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını attı. Yılın ilk mahsulleri satışa çıktı. Satışların başlamasının ardından pazarcılar, restoran işletmecileri gece saatlerinde Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'ne akın etti. Halin ve balıkçıların gözdesi palamut oldu. Mezat usulü satışın yapıldığı halde satıcılar palamudun çift fiyatını 30 liradan açtı. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı mezatta palamudun çifti 20 liradan satıldı. Hale gelen balıklardan istavritin kasası 300, tekirin 100, mezgitin ise 80 liradan alıcı buldu.

MEZATTA 10 LİRA, TEZGAHTA 15 LİRAHalde palamut satan ve 30 liradan fiyat açılışı yapan Serdar Can, "30 lira ile açılış yaptık, 20 liradan sattık. Vatandaşlar da pazarda tanesinin 15 liradan alacak. Şu anda fiyatlar hesaplı. Bu sene denizden çok umutluyuz. Özellikle palamut, istavrit, sarı kanat bereketli olacak gibi duruyor. İstavritin kasasını da 300-350 civarı satacağız. Tezgahta da vatandaşlar kilosunu 20-25 liraya alabilecek" dedi.

Balıkçı Mahmut Uçan da, "Bu sene bolluk senesi. Palamudu halkımız rahatlıkla tanesi 10-15 lira arasında yiyecek. Bunlar şimdi küçük, bunlara 'Çingene Palamudu' diyoruz. 15 gün sonra çok uygun fiyatta halkımızın sofrasında olacak. Işık avcılığı yasaklandığı için hamsi biraz az ama o da bollaşacak. Ancak şimdi hem palamut hem sardalya tanesini 10-15 liradan yiyebilecek" diye konuştu.

Öte yandan istavrit, mezgit ve tekir de alıcılarıyla buluştu. Bu yıl tekirin kilosunun 20-25 liradan satılacağını söyleyen Fatih Gül, "Tekirin kasasına şimdilik 100 lira diyoruz ama havanın sıcaklığına, esnafın durumuna bağlı fiyatlar. Kasa fiyatı açılışını 100 liradan yaptık. Vatandaşlar da 20-25 liradan pazardan alabilir" dedi.

Gürpınar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 05:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKÇILARIN GÖZDESİ PALAMUT MEZATTA 10 LİRADAN ALICI BULDU - Son Dakika

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