Balıkçılar av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı

Balıkçıların hazırlıkları
Balık ağlarının motor ile teknelere çekmeleri
Balıkçıların ağları kontrol etmeleri
İSTANBUL - 1 Eylül'de av yasaklarının kalkması ile başlayacak olan balık sezonuna hazırlanan İstanbullu balıkçılar yeni sezon öncesi, teknelerindeki tadilatları, ağlarının bakımlarını ve denize çıkmak için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Büyük Liman'da bulunan balıkçılar da ağlarını sulara bırakacakları gün için çalışmalarını sürdürüyor.
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