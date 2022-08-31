Balıkçılar av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Balıkçılar av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı

31.08.2022 16:12
Balıkçılar av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı

Balıkçıların hazırlıkları Balık ağlarının motor ile teknelere çekmeleri Balıkçıların ağları kontrol etmeleri İSTANBUL - 1 Eylül'de av yasaklarının kalkması ile başlayacak olan balık sezonuna hazırlanan İstanbullu balıkçılar yeni sezon öncesi, teknelerindeki tadilatları, ağlarının bakımlarını...

Balıkçıların hazırlıkları

Balık ağlarının motor ile teknelere çekmeleri

Balıkçıların ağları kontrol etmeleri

İSTANBUL - 1 Eylül'de av yasaklarının kalkması ile başlayacak olan balık sezonuna hazırlanan İstanbullu balıkçılar yeni sezon öncesi, teknelerindeki tadilatları, ağlarının bakımlarını ve denize çıkmak için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Büyük Liman'da bulunan balıkçılar da ağlarını sulara bırakacakları gün için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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