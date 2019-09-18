Son Dakika Haberleri: Balıkçıların kartpostallık gün batımı manzarası havadan görüntülendi
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Balıkçıların kartpostallık gün batımı manzarası havadan görüntülendi

1 saat önce

Balıkçıların kartpostallık gün batımı manzarası havadan görüntülendiYALOVA - Gün batımının eşsiz manzarasında Marmara Denizi'ne akın eden yüzlerce balıkçı teknesi kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Balıkçıların kartpostallık gün batımı manzarası havadan görüntülendi

YALOVA - Gün batımının eşsiz manzarasında Marmara Denizi'ne akın eden yüzlerce balıkçı teknesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kızıla bürünen gökyüzünün denize yansımasıyla ortaya büyüleyici görüntüler çıktı.

Gündüzleri dinlenen balıkçılar güneşin batmaya başlamasıyla birlikte gemilerin motorlarını çalıştırıp iş başı yapıyor. Armutlu Sahili civarında bekleyen yüzlerce balıkçı teknesi avlanmak için gün batımında Marmara Denizi'ne akın etti. Gün batımının eşsiz manzarasında deniz üzerinde seyreden balıkçı tekneleri kartpostallık görüntüler ortaya oluşturdu. Güneşin batmaya başlaması ile birlikte kızıla bürünen gökyüzü denize yansıyınca büyüleyici manzaralar ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken sahilde duran bazı vatandaşlar ise oltaları ile balık tutarak manzaranın tadını çıkarttı. Bazı balıkçılar da sandal ile sahile yakın yerlerde avlandı. Balıkçıların gece tuttukları balıklar gün ağarması ile birlikte Armutlu Sahilinde satılıyor. Birçok vatandaş gece tutulan taze balıkları alabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor.

Balıkçıların kartpostallık gün batımı manzarası havadan görüntülendi

Marmara Denizi, Armutlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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