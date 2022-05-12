Balıkçıların mayın korkusu sürüyor - Son Dakika
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Balıkçıların mayın korkusu sürüyor

12.05.2022 15:30

Balıkçıların mayın korkusu sürüyorZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, sıklıkla vatandaşların denizde gördükleri yabancı cisimleri ihbar ettiklerini ifade etti.

Balıkçıların mayın korku su sürüyor

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, sıklıkla vatandaşların denizde gördükleri yabancı cisimleri ihbar ettiklerini ifade etti. Kayhan, balıkçıların mayın korkusunun sürdüğünü ifade etti.

İstanbul Boğazı'nda görülen mayınların ardından Zonguldaklı balıkçıların tedirginlikleri sürüyor. Duyarlı vatandaşlar sıklıkla denizde gördüğü yabancı cisimleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Zonguldak Su Ürünleri Kooperatifi'ne bildiriyor. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Risk yine devam ediyor. Sahil güvenlik komutanlığınca aldığımız bitkilere göre şuanda Kefken ve İğne ada arasında geceleri yasak olan gün batımıyla gün doğumu ile yasak olan bölgeler küsmen açıldı. Ancak Kefken, 2 mil kuzeyinde gene bir mayın bulundu. Risk gene devam ediyor. Zonguldak 86 Sahil Güvenlik Komutanlığımız bizi her konuda uyarıyor. Geceleri çıkarken balıkçı arkadaşlarımız dikkat etsinler her an her şeyle karşılaşabilirler. Böyle cisim gördüklerinde bizi aramaları rica olunur diyorlar. Şuana kadar herhangi bir mayınla karşılaşmadık. Balıkçı arkadaşlarımızı bizde bilgilendirdiğimiz için şuanda bir şeyle karşılaşmadık. Yavaş yavaş tehlike geçiyor ki Kefken ve İğne ada arasında kısmen serbest bırakıldı. Gene arkadaşlarımızı Su Ürünleri Kooperatifi olarak hepsini bilgilendirdik. Bir sorun olduğu zaman balıkçı arkadaşlarımızı ve sahil güvenlik Komutanlığı bilgilendireceğiz. Bize ve sahil güvenliğe gelen ihbarlar var. Vatandaşlarımız evlerinden dürbünle baktıklarında denizde cisim görüyorlar. Mayın diye ihbar ediyorlar. Anca ağ şamandıraları olduğu için öyle bir panik havası oluyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması bizim içinde avantajdır. Bu ihbarlar sıklıkla geliyor. Balıkçılık sezonunda dip avcılığı yapıldığı için şamandıralar sık sık atılıyor. Vatandaşlarımız duyarlı olduğu için sıklıkla sahil güvenlik komutanlığına ihbarda bulunuyorlar" dedi.

Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor

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Sahil Güvenlik, Kayhan, Mayın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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