BALIKÇILARIN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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BALIKÇILARIN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ

28.03.2022 15:32
BALIKÇILARIN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ

SARIYER'de balıkçılar serseri mayın tedirginliği yaşıyor.

SARIYER'de balıkçılar serseri mayın tedirginliği yaşıyor. Balıkçılar denizde daha dikkatli davrandıklarını ve karanlıkta balığa çıkmadıklarını söylerken, bazı balıkçılar mayınların Ukrayna'dan bu kadar hızlı gelemeyeceğini düşündüklerini ifade ediyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde geçen Cumartesi mayın alarmı yaşandı. Bugün de sabah saatlerinde İğneada açıklarında mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı her iki mayının da SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son zamanlarda görülen serseri mayınlar özellikle Sarıyer'de faaliyet gösteren balıkçıları tedirgin etti. Balıkçılar daha temkinli davrandıklarını, gözlem için daha fazladan gemide adam bulunduklarını söylerken, hava kararınca ava çıkmadıklarını belirtti. Bazı balıkçılar ise 18 Mart'ta Ukrayna tarafından denize bırakıldığı söylenen mayınların bu kadar hızlı kıyılarımıza ulaşamayacağını düşündüklerini dile getirdi.

"SUYUN ÜZERİNDE OLMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ"

20 senedir balıkçılık yaptığını söyleyen Hayrullah Konur, daha önce eski tip mayınlara denk gelindiğini duyduğunu ama kendisinin hiç denk gelmediğini anlattı. Konur, " Bu mayınların suyun üzerinde olması bizim için avantaj. Görme şansımız var. Geceleri riskli. Tedirginlik yaratıyor. Geceleri bizim onları görme şansımız yok. Gündüz yine görürüz. Geçim kaynağımız bu bir şekilde çalışacağız. Biraz daha dikkatli, etrafımıza bakarak balık avlıyoruz " dedi.

Bir başka balıkçı Mehmet Yalçın, "1 haftada Odesa'dan kopan mayın buraya gelmez. 360 mil oradan burası. Tekneyle 10 mille gitsem 36 saate giderim. Daha önce bu mayın koptuysa gelir ama 1 hafta önce kopan mayın değil bu. 20 güne anca gelir buraya. Tekneler sınıf sınıf. Gırgır teknelerini tedirgin edecek bir şey yok cihazlarımız bunları görür ama trol teknelerimizi tedirgin ediyor. Onlarda sonar cihazı yok" diye konuştu.  Bir balıkçı da yaklaşık 30 yıl önce tekneye alınan mayının patladığını ve hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

- İstanbul

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İstanbul, Ukrayna, Sarıyer, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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