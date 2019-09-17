Son Dakika Haberleri: Balıkçıların "palamut" hasreti devam ediyor
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Balıkçıların "palamut" hasreti devam ediyor

18 dakika önce

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana kısır geçen palamut avcılığı balıkçıları üzdü.

Balıkçıların

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana kısır geçen palamut avcılığı balıkçıları üzdü.


Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar ise sadece 7 palamut avlayarak limana dönebildi.


Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede palamut avcılığının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.


Kısır geçen sezonda palamut avcılığının az olmasının gelecek günler adına endişe verici olduğuna işaret eden Gündoğdu, "Yüzlerce tekne bölgede avcılık yapıyor ancak sadece 7 palamut avlanıyor. Palamut gerçek anlamda tam bir hayal kırıklığı yarattı. Sezon öncesi olmayacağına dair izlenimlerimiz vardı. Ama açıkçası bu kadar az olacağını tahmin etmiyorduk." dedi.


Gündoğdu, az sayıda avlanan palamutların tezgaha gelir gelmez satıldığına dikkati çekerek, "Tanesi 20 liradan satılan palamuda vatandaş ilgisi çok yoğun. Tezgaha gelir gelmez satıldı. İnşallah daha fazla avlanır." diye konuştu.

Gündoğdu, Sinop, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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