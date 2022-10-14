Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar - Son Dakika
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Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar

14.10.2022 13:15

Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar Marmara Deniz'inde avlanan balıkçılar, poyraz sebebiyle bir haftadır denize açılamıyorlar.

Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar

TEKİRDAĞ - Marmara Deniz'inde avlanan balıkçılar, poyraz sebebiyle bir haftadır denize açılamıyorlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra geçen hafta Cuma günü Marmara Denizi'nde başlayan poyraz, 1 hafatdır etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınası sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 1 hafatdır denize açılamıyor. Saate yaklaşık 60 kilometre hızla esen poyraz sebebiyle çok sayıda şilep ve tankerde Tekirdağ kıyılarına demirledi. Balıkçılar, bir an önce poyraz fırtınasının geçmesini bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Poyrazın esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şuanda ağ bakım tamiriyle geçiriyor. Havaların tekrar düzelmesiyle beraber faaliyetlerine devam edecekler. Bu sene Eylül ayından bu güne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar - Son Dakika

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