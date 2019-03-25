Balıkçıların Rüzgara Karşı Zorlu Mesaisi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.



Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Beyşehirli avcılar, şiddetli rüzgar nedeniyle suyla dolarak batma tehlikesi yaşayan teknelerinden su tahliyesi yapabilmek için seferber oldu.



Gölde su ürünleri avlanma yasağı dolayısıyla faaliyetlerine üç ay süreyle ara veren ve teknelerini Jandarma Burnu mevkisindeki limana çeken balıkçılar, rüzgarın teknelerine verebileceği olumsuzlukların önüne geçebilmek için kıyılarda zorlu mesai içerisine girdi.



Bazı balıkçılar suyla dolan teknelerinin batmaması için kovalarla su tahliyesi yaparken, bazıları ise teknelerini açıklara doğru çekerek kanca atmak zorunda kaldı. Bazı balıkçılar da fırtına nedeniyle birbirine çarpıp zarar görme riskine karşı teknelerinin iki yanına lastik bağlayarak önlem almaya çalıştı.





Beyşehirli balıkçı Şafak Çorum, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarıyla fırtınanın dinmesini beklediklerini belirterek, "Poyrazdan esen şiddetli rüzgar nedeniyle kıyılara çektiğimiz ekmek teknelerimiz, birbirine yakın mesafede olduğu için dalgaların etkisiyle birbirine çarparak zarar görüyor. Bazıları ise suyla dolduğu için batma riski var. Balıkçılık faaliyetine ara veren meslektaşlarımızla kıyıya gelerek, kendimizce önlem almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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