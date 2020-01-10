BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ - Son Dakika
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BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.

BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir."


Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:01 Kaynak: DHA
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