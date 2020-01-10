Balıkçıların su altında aranmasına ara verildi - Son Dakika
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Balıkçıların su altında aranmasına ara verildi

15 dakika önce

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle

Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir.

Balıkçıların su altında aranmasına ara verildi

Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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