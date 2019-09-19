Son Dakika Haberleri: Balıkçıların umudu ekimde
Son Dakika Güncel Haber

Balıkçıların umudu ekimde

24 dakika önce

Batı Karadeniz'deki balıkçılar, ekim ayında bölgede poyrazın etkisini yitirmesiyle daha fazla balık avlayarak limana dönmek istiyor.

Balıkçıların umudu ekimde, System.String[]

Batı Karadeniz'deki balıkçılar, ekim ayında bölgede poyrazın etkisini yitirmesiyle daha fazla balık avlayarak limana dönmek istiyor.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, hava şartları nedeniyle az miktarda avladıkları balıkla limana dönüyor.

Balıkçılar, poyrazın ekim ayında etkisini yitirmesiyle daha fazla balık avlamayı umut ediyor.

"Poyraz bizi etkiledi"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon başta hava şartları olmak üzere birçok nedenle az miktarda balık avlandığını söyledi.

"Hava şartları, küresel ısınma, deniz kirliliği, kotasız avcılık, boğazdaki dalyanların kapatılmaması gibi sorunlar var. Bunların hepsi üst üste gelince olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor." diyen Karakaş, son yılların en kötü sezonunu yaşadıklarını kaydetti.

Karakaş, poyraz nedeniyle balığın kıyıya yanaşmadığını dile getirerek, "Poyraz bizi etkiledi. Önümüzdeki günlerde rüzgarın kesileceğini düşünüyoruz. Ekim ayı başı için bir nebze de olsa umudumuzu koruyoruz." diye konuştu.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak
Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:47:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçıların umudu ekimde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]