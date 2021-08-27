Üye Girişi
Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı - Son Dakika

Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı

27.08.2021 15:58
Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı, System.String[]

Balıkçıların dört gözle beklediği hamsi, az miktarda da olsa Karadeniz'den kafasını çıkartarak tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkçıların dört gözle beklediği hamsi, az miktarda da olsa Karadeniz'den kafasını çıkartarak tezgahlardaki yerini aldı.

Balık av sezonun açılmasına kısa bir süre kala Karadeniz'de hamsi sürprizi yaşandı. Bir süredir küçük tekneler tarafından yakalanan mezgit, istavrit ve barbun gibi türlerin arasına hamsi de katıldı. Az sayıda çıkan ilk yerli hamsiler kilosu 25 TL'den satışa sunuldu.

"BU YIL HAMSİ YILI OLACAK"

Bu yıl palamut yerine hamsi çıkacağını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Mezgit ve barbun bugün pek çıkmadı. Onun yerine hamsi çıktı. 3 kasa hamsi geldi. Normalde ağustos ayının ortalarında palamut çıkardı ama hala palamudu göremedik. Palamudun olmaması hamsinin bol olacağını gösteriyor. Bu yılın hamsi yılı olacağını düşünüyoruz. Zaten geçen sene hamsi çıkmamıştı. Vatandaş da hamsiye özlem duyuyor. Vatandaşın yüzü palamutla değil ama hamsi ile gülecek. Gelen hamsinin çoğu öğlene kadar satıldı. Sezonun ilk hamsilerinin kilosu 25 TL'den satıldı" dedi.

Balık satışlarının 1 ay öncesine göre daha iyi olduğunu dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Satışlarımız 1 ay öncesine göre şu anda iyi. İyi olmasının sebebi de küçük balıkların tezgahta bulunması. Mezgit, kefal, barbun ve istavrit türü balıklar tezgaha geldikçe işlerin iyi olmasına sebep oluyor. Sezona da az kaldı. Eylül'de işler daha da iyi olur. Alabalık, somon, mezgit ve yayının kilosu 30 TL'den satılıyor. Barbun ve istavritin kilosu 25 TL'den satılıyor. Kefal ve sazanın kilosu 15 TL'den satılıyor. Levrek ve çipuranın kilosu 45 TL'den satılırken, izmaritin kilosu da 10 TL'den satışa sunuluyor. Balık fiyatları diğer proteinli ürünlere göre gayet ucuz."

(Erdi Demür/İHA)

Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı
Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı
Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı
Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı
Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı

Türk Lirası, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu 16:10 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi 15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 15:25 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 15:23 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı 14:11 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
15:24 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım
15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
15:22 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü         
16:03
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor         
15:56
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor         
15:45
Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız         
15:24
Sigara içmemesi için uyardığı annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Sigara içmemesi için uyardığı annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:21
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 16:36:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkçıların umudu hamsi, Karadeniz'den kafasını çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement