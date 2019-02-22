Balıkçıların umudu kalmadı

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz... Hamsiden artık umudumuzu yitirdik" dedi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz... Hamsiden artık umudumuzu yitirdik" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı

Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor

Usta Oyuncu Fatma Girik, Beyninden Ameliyat Oldu