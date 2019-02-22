Son Dakika Haberleri: Balıkçıların umudu kalmadı

Balıkçıların umudu kalmadı

1 saat önce

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz... Hamsiden artık umudumuzu yitirdik" dedi.

Balıkçıların umudu kalmadı, System.String[]
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz... Hamsiden artık umudumuzu yitirdik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:50 

Ali Bayrak, Sinop, Kastamonu, Ekonomi
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