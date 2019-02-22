Balıkçıların umudu kalmadı
1 saat önce
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz... Hamsiden artık umudumuzu yitirdik" dedi.
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Şu an itibarıyla ne avdan ne satışlardan memnunuz... Hamsiden artık umudumuzu yitirdik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:50
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