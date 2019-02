Balıkçıların Umudu Mezgitte

Batı Karadeniz'de balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek sezon öncesi umudunu mezgite bağladı.

Batı Karadeniz'de balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek sezon öncesi umudunu mezgite bağladı.



Zonguldak'ta av mevsimine bereketli başlayan balıkçılar, son dönemde balığın azalması ve göç yolunu değiştirmesi nedeniyle beklediğini bulamıyor.



Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun iyi başladığını ancak devamının aynı şekilde gelmediğini söyledi.



Batı Karadeniz'de balığın azaldığına dikkati çeken Kayhan, "Bu sezon hamsi çok yakalandı. Ancak yakalanan hamsi iç piyasaya gitmediği için 10 liradan aşağıya düşmedi." dedi.



Kayhan, sezonun 15 Nisan'da sona ereceğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Balıkçılar, zaman zaman ekonomik değeri fazla olmamasına rağmen kefal yakalıyor. Şimdi kalkancılık başlayacak. Kalkan balığı da çok değerli bir balık. Şu anda kilogramı 150-160 lira arasında. Pahalı bir balık olduğu için maalesef her vatandaşımız yiyemiyor. Sürdürülebilir balıkçılık açısından bu yıl çok bereketli oldu, balık yönünden çok zengindi. Şu an hamsi çıkmamaktadır. Hamsi şu an Gürcistan'da avlanıyor, bütün balıkçı takımları Gürcistan'a gitti. Şu anda umut mezgitte. O da trolle anca avlanabiliyor. Zaman zaman dip avcılığı yapılıyor. Bunun da Türkiye ekonomisine katkısı çok az ancak yöresel olarak yapılabiliyor."



Tezgahlarda balık çeşitliliğinin fazla olmadığını aktaran Kayhan, avlanmanın hava şartlarıyla doğru orantılı olduğunu sözlerine ekledi.



Balığın kilogram satış fiyatı istavritte 15, mezgitte 25-30, hamside 15-20 lira arasında değişiyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı

Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor