Son Dakika Haberleri: Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü
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Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

51 dakika önce

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü.

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü, System.String[]

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü.


Karadenizli balıkçılar, Sinop açıklarında avladıkları kalkan balığı ile limana döndü. Kentte balıkçılık yapan İbrahim Değer, yaptığı açıklamada, bugünlerde kalkan avcılığının verimli geçtiğini söyledi. Avlanan kalkan balıklarını sezonun açılmasının ardından tezgahlarda satışa sunabildiklerini belirten Değer, "Avlanan kalkan balıklarının ağırlığı 4 ila 8 kilogram arasında değişiyor. Tuttuğumuz balıkları kayıt altına alıyoruz. Çünkü sezon bittikten sonra kayıtlı olmayan kalkan balıklarının satışının yapılması mümkün değil. Biz de o nedenle kayıt altına alarak stokluyoruz" dedi.


Değer, kalkan avcılığının diğer balık türlerine oranla verimli geçeceğine inandığını belirterek, "Bugünlerde çok şükür, kalkan balığı yüzümüzü güldürdü. Balık bol olursa hem biz daha ucuza balık satma fırsatı yakalarız hem de vatandaş bol bol tüketme şansı yakalar."


Değer, avlanan kalkan balığının kilogramının 120-140 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulduğunu kaydetti. - SİNOP

Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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