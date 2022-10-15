Balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü - Son Dakika
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Balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü

15.10.2022 15:11

Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, palamut bereketi yaşıyor.

Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, palamut bereketi yaşıyor.

Balıkçıların ağına, Karadeniz açıklarında bol miktarda palamut takılıyor.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolu su balıkla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yüzünün Karadeniz'de palamut avıyla güldüğünü söyledi.

Balıkçıların Karadeniz'deki ekmek mücadelesinin devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Karadeniz bu sene balıkçılar için çok bereketli geçiyor. Tüm vatandaşlarımız uygun fiyata taze balık yedi." dedi.

Pehlivanoğlu, havanın sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılamadığını ifade etti.

Havalar düzelince avın devam edeceğini aktaran Pehlivanoğlu, "Arkadaşlarımız bir ay daha orada avlanmaya devam edecek. Ardından Tekirdağ'a dönerek burada nasiplerini arayacaklar." diye konuştu.

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Tekirdağlı balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü Tekirdağlı balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, KARADENİZ'DEKİ PALAMUT BOLLUĞUNDAN MEMNUN TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, KARADENİZ'DEKİ PALAMUT BOLLUĞUNDAN MEMNUN
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Karadeniz, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçıların yüzü Karadeniz'deki palamut avıyla güldü - Son Dakika

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