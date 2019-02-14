Balıkçılık Çalıştayı'nda Büyükşehir'e Övgü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi'nde balık popülasyonun arttırılması ve balıkçılığın yeni nesiller tarafından devam ettirilmesi için "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesini başlattı. Proje kapsamında balıkçılığın sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin arandığı Çalıştayın ikincisi gerçekleştirildi. Çalıştayda, İzmit Körfezi'nin eski kötü görüntüsünün hayata geçirilen önemli çalışmalarla 30 türden fazla balıkçılık yapılabilen ter temiz bir hale dönüştüğü kaydedildi.

PROJE ORTAKLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öncülüğünde gerçekleştirilen "İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesi Kocaeli Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği iş birliği ile yapılıyor.

2. ÇALIŞTAY YAPILDI

Fuar içi Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, amatör, sportif, ticari balıkçılar, dernekler, STK temsilcileri ve su ürünleri kooperatifleri katıldı.

Çalıştayda ilgili kurumlar arasında İzmit Körfezi'nde balıkçılığının sorunları ve sürdürülebilir hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

İZMİT KÖRFEZİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem; "Büyükşehir Belediyemizin denetimleri ve Körfezin etrafını saran arıtma tesisleri ile İzmit Körfezi eski günlerine kavuştu. Bunun yanında "İzmit Körfezini Balıklandırma" projesi başlattık. 2 kez İzmit Körfezimize Levrek, Çupra ve Kalkan balığı bırakıldı. Bu süreç devam edecek. Amacımız İzmit Körfezini eski günlerine döndürmektir" dedi.

30 TÜRDE AVCILIK YAPILIYOR

1990 yıllarda Körfez'in sanayi ve nüfus yoğunluğunun artması ile kirlendiğini ifade eden İstanbul Üniversitesi, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak; "Son yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi için önemli projeler gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıkçılık yönetiminde almış olduğu kararlar ve Belediyenin deniz izleme çalışmaları ile önemli aşama kaydedildi. Bunun yanında "İzmit Körfezini Balıklandırma Projesi" önemli bir değişikliğe imza attı. Denizin temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi ile artık balık stoklarında artış gözlemliyoruz. Eskiden İzmit Körfezi'nde birkaç türde avcılık yapılırken, bugün İzmit Körfezi'nde yaklaşık 30 türde avcılık yapılıyor. Bunun yanı sıra Bakanlık tarafından sit alanı ilan edilen İzmit Körfezi Kuş Cenneti bölgeye ayrı bir değer katıyor" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK İSTİYORUZ

Kocaeli Amatör Balıkçı Derneği Başkanı Engin Öztürk; "Derneğimiz 2005 yılında kuruldu. Ulusal ve Uluslararası düzeyde organizasyonlar yapıyoruz. Bizim için balıkçılık ikinci planda. Biz öncelikle temiz çevre, sağlıklı yaşam ve en önemlisi sürdürülebilir avcılık ilkesiyle hizmet veriyoruz. Bizim tek beklentimiz İzmit Körfezinde sürdürülebilir bir avcılık yapmak" ifadesini kullandı.

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ BALIKÇILIK

"İzmit Körfezi'nin Balıkçılığı ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi" projesi ile İzmit Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunu ele alınıyor. Balıkçıların kullanıldığı ekip, ekipman, avlanma yöntemleri, sosyo-ekonomik durumları ortaya koyularak bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla söz konusu çalışmalar İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülüyor.

CANLI HAYATI KAYIT ALTINA ALINIYOR

Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile İzmit Körfezindeki canlı hayatı kayıt altına alınıyor. İzmit Körfez'inde yaşamış ama daha sonraları görülmemiş veya hiç kayıt altına alınmamış türlerin keşfi de yapılıyor. Proje ile İzmit Körfezi'nin balıkçılığının mevcut durumu ortaya konulacak. Sürdürülebilir balıkçılık için öneri ve çözümler geliştirilebilecek. Ayrıca su altı yaşamı hakkında güncel veriler elde edilecek ve geçmişte yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırılacak.

KÖRFEZ SU ALTI YAŞAMININ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ

Proje kapsamında Körfez'de ki canlı popülasyonun araştırılması için Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit Merkez, Gebze, Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve video görüntüleri alabilmek amacıyla dalışlar gerçekleştirildi. Dalışlar esnasında İzmit Körfezi'nin sualtı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden, bir dakikalık ve iki dakikalık olmak üzere 2 ayrı film hazırlandı. Ayrıca dalışlarda çekilen fotoğraflar içerisinden su altındaki yaşamı anlatan 52 fotoğraf, kapanış sempozyumundaki fotoğraf sergisinde sergilenecek.