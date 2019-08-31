Son Dakika Haberleri: "Balıkçılıkta sürdürülebilir avcılık şart"
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"Balıkçılıkta sürdürülebilir avcılık şart"

2 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2011'de 514 bin 755 ton olan su ürünleri avcılığımız, 2018'de 314 bin 94 tona inmiştir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "2011'de 514 bin 755 ton olan su ürünleri avcılığımız, 2018'de 314 bin 94 tona inmiştir. Balıkçılık sektörünün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır." ifadesini kulandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ereceğini hatırlatarak, ürünü bol ve bereketli bir sezon diledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, büyük su ürünleri potansiyeli bulunduğunu belirten Bayraktar, bu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğini vurguladı.

Su ürünleri avcılığının son yıllarda önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"2011'de 514 bin 755 ton olan su ürünleri avcılığımız, 2018'de 314 bin 94 tona inmiştir. Balıkçılık sektörünün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır. Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının arttırılmasına öncelik verilmesi gerekmektedir."

Bayraktar, sürdürülebilir su ürünleri üretiminin ana politika olması gerektiğine işaret ederek, bu politika çerçevesinde gerekli stratejilerle kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedeflerin belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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