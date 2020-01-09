Balıkçılıkta uygulanan para cezalarında düzenleme yapıldı - Son Dakika
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Balıkçılıkta uygulanan para cezalarında düzenleme yapıldı

6 saat önce

Su Ürünleri Kanunu'na aykırı faaliyetlere yönelik ceza miktarlarında düzenlemeye gidildi.

Balıkçılıkta uygulanan para cezalarında düzenleme yapıldı, System.String[]

Su Ürünleri Kanunu'na aykırı faaliyetlere yönelik ceza miktarlarında düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Su Ürünleri Kanunu'nda yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere yönelik alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin kriterler tespit edildi.

Düzenleme kapsamında uygulanacak bazı cezalar şöyle:

Türlerin avlanma miktarına aykırı faaliyette bulunan kişilere 5 bin lira.

Türlerin avlanma miktarına aykırı faaliyette bulunan tam boyu 35 metre dahil daha büyük olan balıkçı gemilerine 50 bin lira.

İzinsiz olarak canlı su ürünlerinin yurt içine getirilmesi 1000 adete kadar olanlar için 5 bin lira.

Endemik veya koruma altındaki türlerin canlı olarak yurt dışına çıkarılması halinde 50 bin lira.

Balık geçidi yapması gerektiği halde yapmayanlara 250 bin lira.

Balıkçı barınakları ile barınaklarda bulunan alt ve üst yapıların amaç dışı kullanılması veya kullandırılması halinde 15 bin lira.

Avcılığa ait güncel kayıtların tutulmaması veya bulundurulmaması halinde 2 bin 500 lira.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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