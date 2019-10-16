Son Dakika Haberleri: Balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı
Son Dakika Güncel Balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı

Balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı

17 dakika önce

Antalya'da gırgır teknesiyle balık avlayan bir balıkçının ağına, yüzlerce balon balığı takıldı.

Antalya'da gırgır teknesiyle balık avlayan bir balıkçının ağına, yüzlerce balon balığı takıldı.

Finike ilçesinden gırgır teknesiyle avlanmaya çıkan Mehmet Sever, ağında yüzlerce balon balığı olduğunu fark etti.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen ve zehirli bir tür olan balon balıklarını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Sever, sosyal medya hesabından da çektiği görüntüyü paylaştı.

Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik değeri olan balıkları beklerken yüzlerce balon balığı yakaladığını söyledi.

Balon balığının popülasyonunun hızla arttığını anlatan Sever, "Bu balık bizim yakalamak istediğimiz balıkların popülasyonunu azaltıyor. Ağlarımızı da kerpeten gibi dişleriyle parçalıyor. Bizim için büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

Balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı

Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: AA
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