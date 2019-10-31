Balıkçının çevre duyarlılığı

Sinop'da teknede görev yapan 15 yıllık balıkçı Murat Üçkulak, tekneden denize çöp atılmaması için arkadaşlarını uyarıyor, teknedeki tüm çöpleri topluyor.

Denizi "nimet" olarak tanımlayan Üçkulak, balıkçılar olarak ekmeklerini çıkardıkları denize karşı sorumlulukları olduğunu söylüyor.

Üçkulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılık sektöründe çalışan binlerce insanın denizlerden geçimini sağladığını belirtti.

"Yıllarımızı denizlerde geçiriyoruz. Önceliğimiz, denizlerin kirlenmemesi ve çöplük olmaması, bunun için bilinçli mücadele edilmesi gerekiyor." diyen Üçkulak, tekneden tek bir çöpün bile denize atılmaması için azami çaba gösterdiğini ifade etti.

Arkadaşlarını da bu yönde uyardığını anlatan Üçkulak, şunları dile getirdi:

"Biz gemi personeli olarak atık maddeleri ve oluşan çöplerimizi gemi içinde topluyoruz. Denizlerimizi kirletmemeye, çöp haline getirmemeye gayret ve özen gösteriyoruz. Kimsenin denizleri kirletmeye hakkı yok. Bazı arkadaşlarımızı gemideyken denize çöp atmamaları konusunda zaman zaman uyarıyoruz. İnsan para kazandığı yeri kirletir mi? Yok eder mi? Deniz bizim için bir nimet. Bunu yapan kişiler yediği ekmeğe ihanet ediyor demektir. Biz ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Denizde olan herkes çöpünü kıyıya getirmek için bir arada tutsun. Gemi kıyıya yanaşınca çöp konteynerine çöpünü döksün. Denize kimse çöp bırakmasın. Herkes çöpü denize atarsa denizler de kirlenir. Dolayısıyla bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Bu sadece balıkçılar için değil herkes için geçerli bir durum. Çevre temizliğine önem veriyorum. Gemide biriken çöpleri, limana geldiğimizde çöp konteynerlerin" boşaltıyorum. Temiz bir çevre için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum."