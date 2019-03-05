Balıkçının Oltasına 17 Kilogramlık Mercan Takıldı

Gelibolu ilçesinde bir balıkçı oltasıyla 17 kilogram ağırlığında mercan balığı avladı.

Gelibolu ilçesinde bir balıkçı oltasıyla 17 kilogram ağırlığında mercan balığı avladı.



İlçede balık toptancılığı yapan İsmail Yörük, arkadaşlarıyla Saros bölgesinde balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Oltasını denize atan Yörük, 17 kilogramlık mercan balığı yakaladı.



Yörük, dev mercan balığını yarım saat süren çalışmayla tekneye çıkarabildi.



Daha sonra kıyıya dönen İsmail Yörük, balığı kilogramı 170 liradan bir balıkçıya sattı.



Balığı satın alan Onur Türk, hemen tezgaha koyduklarını belirterek, "Mercanın iki saat içinde müşterisi çıktı ve satıldı. Bu büyüklükte uzun zamandır tezgaha mercan gelmiyordu." dedi.

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