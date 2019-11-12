Balıkeksir'de yoğun sis

BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunda sabah saatlerinden itibaren sis oluştu. İvrindi ilçesinde başlayan sis Balıkesir girişine kadar sürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücülere zor anlar yaşatan sis, güneşin kendisini göstermesiyle öğlen saatlerinde etkisini kaybetti.

- Balıkesir - Balıkesir

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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