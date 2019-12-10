Son Dakika Haberleri: Balıkersir'de art arda iki deprem
Son Dakika 3. Sayfa Balıkersir'de art arda iki deprem - Son Dakika

Balıkersir'de art arda iki deprem

6 saat önce

Balıkesir'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Balıkersir'de art arda iki deprem, System.String[]

Balıkesir'de 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir'de saat 23,14'te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından saat 23.24'te ikinci bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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