Balıkesir 15 gündür uçurumda mahsur olan keçi, 5 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir 15 gündür uçurumda mahsur olan keçi, 5 saatte kurtarıldı

6 saat önce

15 gündür uçurumda mahsur olan keçi, 5 saatte kurtarıldıBALIKESİR'in Havran ilçesinde, gebe keçi, 15 gündür mahsur olduğu uçurumdan 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

15 gündür uçurumda mahsur olan keçi, 5 saatte kurtarıldı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, gebe keçi, 15 gündür mahsur olduğu uçurumdan 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Havran ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde Murat Anılan'ın sahibi olduğu keçi, indiği uçurumda mahsur kaldı. Anılan, keçiyi 15 gün boyunca kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da itfaiyeden yardım istedi. Domuz Uçan Kayalıkları olarak isimlendirilen bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesindeki 'Arama Kurtarma Timi', yaklaşık 200 metre derinlikteki uçuruma halatlar yardımı ile indi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda gebe olduğu öğrenilen keçi, kurtarılarak, sahibi Murat Anılan'a teslim edildi. Anılan, teşekkür ettiği görevliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtarma operasyonundan cep telefonu görüntü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)

Balıkesir 15 gündür uçurumda mahsur olan keçi, 5 saatte kurtarıldı

Balıkesir, Havran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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