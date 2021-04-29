Doğu Anadolu Bölgesi'nde "tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'da sona erecek tam kapanma dönemi dolayısıyla kentlerde polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta tam kapanmayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlamaya bu kentler genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.