Balıkesir 2.Amatör'de gruplar belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir 2.Amatör'de gruplar belirlendi - Son Dakika Spor

Balıkesir 2.Amatör'de gruplar belirlendi

6 saat önce

Balıkesir 2. Amatör Küme 2019-2020 sezonunun kura çekimi ve teknik toplantısı yapıldı.

Balıkesir 2.Amatör'de gruplar belirlendi, System.String[]

Balıkesir 2. Amatör Küme 2019-2020 sezonunun kura çekimi ve teknik toplantısı yapıldı. Merkez, Marmara ve Körfez olarak 3 bölgede toplam 6 grupta, 29 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme 16 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.


MERKEZ 3 GRUBA AYRILDI


2.Amatör Küme Merkez A, B ve C Grupları'nda 2019-2020 sezonunda 16 takım mücadele edecek. Yapılan kura çekimine göre A ve B Grubu'nda 5, C Grubu'nda ise 6 takım mücadele edecek. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;


Mekrez A Grubu; Esnafspor, Harb-İşspor, Gökköyspor, Köylüköyüspor, Kocaavşarspor,


Merkez B Grubu, Ergamaspor, Çandırspor, Büyük Bostancıspor, Ovaköyspor, Balıkesir Yıldızspor


Merkez C Grubu; İskele Belediyespor, Pınarspor, Osmaniyespor,Atköyspor, Karaman 1071, Balıklıspor


MARMARA'DA 2 GRUP


2.Amatör Küme Marmara'da ise 9 takım 2 gruba ayrıldı. A Grubu'nda 4, B Grubu'nda ise 5 takım yer aldı. Gruplar ise şu şekilde belirlendi;


Marmara A Grubu; Gönen Çeltikspor, Gönen Üzümlüspor, Ocaklarspor, Kızaksaspor,


Marmara B Grubu; Musakçaspor, Avşaspor, Edincikspor, Erdek Düzlerspor, Çınarlıgücü


KÖRFEZ TEK GRUP


2.Amatör Küme Körfez Grubu'nda ise katılan takım sayısı 4 olduğu için takımlar tek grupta toplandı. Körfez Grubu'nda mücadele edecek takımlar; Çamobaspor, Gazicelalspor, Altınolukspor, Cennet Ayağıspor olarak belirlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Körfez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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