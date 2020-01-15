Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde - Son Dakika

Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne 2 proje ile katıldı.

Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne 2 proje ile katıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantta 'Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi'ni, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ise 'Akıllı Sayaç Okuma Sistemi' projesini tanıttı.


Akıllı şehirler lüks değil ihtiyaçtır


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışın ardından kongrede yer alan stantları ziyaret etti. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı kongrede Büyükşehir Belediyesi'nin standında misafirleri ağırlayarak tanıtılan proje hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz, "Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, şehrimizin dokusuna uygun planlama ve yaklaşımlarla Balıkesir'in geleceğini dijital dönüşüm ile güçlendiriyoruz. Akıllı şehirlerin lüks değil şehrimiz için bir ihtiyaç olduğunun şuuruyla çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.


Veriye dayalı kent yönetimi projesi


Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi tamamlanan ve en kısa sürede hayata geçirilecek olan Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi; hedef belirleme, ihtiyaç giderme ve sorun çözme noktasında, akıllı uygulamaları şehrin geneline yayarak veri toplanması ve veri akıllandırması, simülasyon ve stratejik analiz yapılmasını sağlıyor. Proje kapsamında toplu taşıma araçlarına ve uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına takılacak olan sensörlerle insan müdahalesi olmaksızın; bozuk yolların tespiti, su birikintileri, hava kalitesi ve gürültü yoğunluğu olan bölgelerin tespiti yapılacak. Ayrıca toplanan veriler ışığında vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranına göre otobüs güzergahları, saat ve durak düzenlemeleri yapılacak


Akıllı sayaç okuma sistemi projesi


BASKİ tarafından projelendirilen ve şu anda pilot mahallelerde uygulanmakta olan 'Akıllı Sayaç Okuma Sistemi' projesi ise 14 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesindeki BASKİ abonelerine en iyi hizmeti verirken; zamandan tasarruf etmeyi ve işgücü verimliliğini artırmayı hedefliyor. Proje ile drone aracılığıyla akıllı sayaçları Radyofrekans verici (RF) teknolojisi kullanarak okumak, 160 bin abonenin okuma sürelerini en aza indirerek SMS ve mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderilmesi hedefleniyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gasp ve yağma suçlarından 40 yıl hapsi istenen sanıklar medyayı suçladı
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili bir mektup verdi Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması dikkat çekti Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:18 Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3) - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]