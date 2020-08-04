BALIKESİR 27 yaşındaki Yonca, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

27 yaşındaki Yonca, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Yonca Tatarka (27), boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka (30) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nin alt kısmında bulunan Yeşil Cami önünde meydana geldi. Yonca Tatarka, eniştesiyle konuştuğu sırada, boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka ile karşılaştı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşünce Sercan Tatarka tabancayla Yonca Tatarka'ya 6-7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yonca Tatarka kanlar içinde yere yığılırken, Sercan Tatarka tabancayı olay yerinde bırakarak 10 D 7823 plakalı açık kasa kamyonetle uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yonca Tatarka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alan Yonca Tatarka'nın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Emniyete teslim olan Sercan Tatarka'nın işlemleri sürüyor.