Balıkesir 3. sayfa haberi... Balıkesir'de asayiş uygulaması: 18 tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir 3. sayfa haberi... Balıkesir'de asayiş uygulaması: 18 tutuklama

09.10.2022 01:53
Balıkesir 3. sayfa haberi... Balıkesir'de asayiş uygulaması: 18 tutuklama

Balıkesir haber: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele operasyonlarında toplam 36 şahsa gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele operasyonlarında toplam 36 şahsa gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Gönen, Manyas, Savaştepe, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 17 bin 200 adet dolu Makaron, 13 kg kıyılmış Tütün ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir 3. sayfa haberi... Balıkesir'de asayiş uygulaması: 18 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir 3. sayfa haberi... Balıkesir'de asayiş uygulaması: 18 tutuklama - Son Dakika
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