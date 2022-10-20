Jandarma İl Komutanlığının Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin devamını sağlamak, kaliteli hizmet vermek, meydana gelen olaylarda verimliliği artırmak ve vatandaşlara daha iyi ve hızlı ulaşabilmek amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı envanterine eklenen 19 adet devriye müdahale aracının İlçe Jandarma Komutanlıkları ve yeni teşkil edilen 1. Sınıf Turizm Jandarma Karakol Komutanlıklarına dağıtımı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç - Son Dakika

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