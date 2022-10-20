Balıkesir 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç

20.10.2022 10:56
Balıkesir 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç

Balıkesir haberi... Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında yeni teşkil edilen 1. Sınıf Turizm Jandarma Karakol Komutanlığı ve diğer bağlı birlik komutanlıklarının ihtiyacını karşılamak maksadıyla 19 Adet araç devriye müdahale aracı Jandarma Genel Komutanlığınca tedarik edilerek Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına...

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında yeni teşkil edilen 1. Sınıf Turizm Jandarma Karakol Komutanlığı ve diğer bağlı birlik komutanlıklarının ihtiyacını karşılamak maksadıyla 19 Adet araç devriye müdahale aracı Jandarma Genel Komutanlığınca tedarik edilerek Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Jandarma İl Komutanlığının Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin devamını sağlamak, kaliteli hizmet vermek, meydana gelen olaylarda verimliliği artırmak ve vatandaşlara daha iyi ve hızlı ulaşabilmek amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı envanterine eklenen 19 adet devriye müdahale aracının İlçe Jandarma Komutanlıkları ve yeni teşkil edilen 1. Sınıf Turizm Jandarma Karakol Komutanlıklarına dağıtımı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ayvalıkta jandarma gazileri unutmadı Son dakika haber | Ayvalıkta jandarma gazileri unutmadı Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
16:34 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
16:34 Saçlarını kısacık kestiren Gülben Ergen, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:17:06. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir 3. sayfa haberi: Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement