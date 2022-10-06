Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok

06.10.2022 11:13
Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok

Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde 2022-2023 Zeytin Hasat sezonunda zeytin hırsızlığını önlemek üzere; Vali Hasan Şıldak tarafından yayımlanan 2022/5 sayılı Valilik Genel Emir gereği alınan ve alınacak olan tedbirleri görüşmek üzere Kaymakam Enver Özderin başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2022-2023 Zeytin Hasat sezonunda zeytin hırsızlığını önlemek üzere; Vali Hasan Şıldak tarafından yayımlanan 2022/5 sayılı Valilik Genel Emir gereği alınan ve alınacak olan tedbirleri görüşmek üzere Kaymakam Enver Özderin başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin toplantıda yaptığı konuşmada "Hırsızlığı önlemek üzere jandarma, emniyet, zabıta, tarım ve maliye personellerinden oluşan komisyon oluşturulduğunu, zeytin alımı yapılan yerlerde tüm alım-satımların kontrol altına alınacağını, arazide yine güvenlik güçlerinin komando ekipleri ve drone, fotokapan, kamera vb. her türlü donanım ile güçlendirildiğini, ekiplerin 24 saat takipte olduğunu, çiftçilerimizin hırsızlık yapanları gördüklerinde güvenlik güçlerine haber vermelerinin başarı oranını arttıracağını" belirtti.

Belediye Başkanı Sayın Emin Ersoy konuşmasında güvenlik güçlerine zabıta ile işbirliği yaparak destek verdiklerini ve hırsızlığın önlenmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Murat Sol, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İshak Kuzu, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Yakut, Havran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Soysal, Havran Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Akdoğan, mahalle muhtarları, zeytin alımı yapan tüccarlar ve zeytin zeytinyağı işletmecilerin katılımı ile Belediye Kültür merkezinde toplantı yapıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir ekonomi haberleri | Burhaniye'de zeytinde bereket yılı yaşanıyor Balıkesir ekonomi haberleri | Burhaniye'de zeytinde bereket yılı yaşanıyor Balıkesir haberi | BALIKESİR - Kepsut Belediyesinden çiftçilere arpa ve yulaf tohumu desteği Balıkesir haberi | BALIKESİR - Kepsut Belediyesinden çiftçilere arpa ve yulaf tohumu desteği Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi | Gönen'de 3 şahsa uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Hisarcık, Havran, Zeytin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:24:49. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir 3. sayfa haberleri... Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement