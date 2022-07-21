Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi

"Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus"

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun bildirilmediği ifade edildi. Depremle ilgili açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Deprem çok kısa sürdü. Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

İLK BİLGİLERE GÖRE YIKILMA YOK

Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. Balıkesir Valiliğinin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.