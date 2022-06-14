Balıkesir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.06.2022 18:12
Balıkesir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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