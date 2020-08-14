Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yunanistan'ın Midilli Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 24 düzensiz göçmen Ayvalık getirilerek yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR