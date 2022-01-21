Balıkesir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik botlarındaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sallardaki 27 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.