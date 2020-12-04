Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
04.12.2020 15:27
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen şişme botta bulunan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen şişme botta bulunan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)
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