35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı - Son Dakika
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35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı

01.03.2022 09:47
35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan güçleri tarafından Türk Karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan güçleri tarafından Türk Karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. 35 düzensiz göçmen Alibey (Cunda) Adasındaki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

(Suat Salgın/ İHA)

35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı
35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı
35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı

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Ayvalık açıklarında geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Göçmen, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırdı - Son Dakika


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