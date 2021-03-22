Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı

22.03.2021 15:34
Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 48 mülteci kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 48 mülteci kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. - BALIKESİR

Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Mülteci, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı - Son Dakika


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