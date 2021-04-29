Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Balıkesir 'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde