Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 28 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Kaynak: AA
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