Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Balıkesir 'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı karaya çıkarıldı.

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