Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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