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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.01.2022 00:07
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Balıkesir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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