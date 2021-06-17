Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacıların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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